В теплице под Петербургом нашли 29 кустов конопли и 800 граммов наркотика

Полиция накрыла подпольную наркоплантацию в деревне Красная Мыза Волосовского района Ленинградской области. Там обнаружили 29 кустов конопли и свыше 800 граммов вещества растительного происхождения, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

По подозрению в занятии незаконной деятельностью задержали 45-летнего жителя Ленинградской области. По месту его проживания нашли теплицу для выращивания конопли, там было 29 кустов.

При осмотре домовладения изъяли более 800 граммов вещества растительного происхождения, в том числе более 240 граммов марихуаны. Также правоохранители забрали оборудование для культивирования растений, электронные весы, упаковочный материал и мобильные телефоны. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в морском порту Петербурга нашли 1500 брикетов с кокаином.

Татьяна Титаева