По подозрению в поджоге банкомата в Колтушах задержали пенсионера

Полиция задержала 70-летнего жителя Ленинградской области по подозрению в поджоге банкомата в городе Колтуши Всеволожского района. У него изъяли бутылку с горючей жидкостью и спички, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители установили личность и местонахождения предполагаемого поджигателя в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий. По информации полиции, он был в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники ведомства изъяли у пенсионера бутылку с горючей жидкостью, спички, сумку, а также одежду и обувь, в которых он находился в момент поджога. При допросе житель Ленобласти заявил, что поджег банкомат, поддавшись эмоциям, когда у него не получилось перевести денежные средства своим родственникам. По этому факту возбуждено дело по ст. 205 УК РФ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что возгорание произошло 18 сентября в 19:33 в доме 5 по Верхней улице.

Татьяна Титаева