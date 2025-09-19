В компании Ladoga назвали причину проведения обысков на складе

Производитель алкогольных напитков Ladoga подтвердил, что в отношении ее контрагентов проводятся проверочные мероприятия. Визит полиции связан с тем, что проданная в розничном магазине продукция бренда была обнаружена правоохранителями при проверке одного из заведений общепита Санкт-Петербурга.

Как сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе компании Ladoga, у подвергшейся проверке точки не было разрешения для реализации алкогольной продукции. «Это и послужило поводом для проверки контрагентов нашей организации»,— отметили в пресс-службе.

Там добавили, что Ladoga сотрудничает с проверяющими органами. Руководство предприятия находится на своих местах.

«Проверка не оказывает влияния на производственные процессы и работу компании в целом, все ключевые структуры работают в штатном режиме. Ladoga продолжает выполнять все обязательства перед своими клиентами и партнёрами без перебоев»,— подчеркнули в компании.

Татьяна Титаева