Опять бананы: в морском порту Петербурга нашли 1500 брикетов с кокаином

Сотрудники ФСБ и таможни пресекли контрабанду особо крупной партии кокаина из Латинской Америки в Россию, сообщает пресс-служба силовиков 19 сентября. Информация поступила российским службам от зарубежных партнеров.

В итоге в одном из контейнеров с бананами, прибывшем в морской порт Петербург на судне Cool Emerald из Эквадора, нашли 1500 брикетов с белым порошком. Общий вес партии составил 1515 кг — столько весит легковой автомобиль. Стоимость товара оценивают в 20 млрд рублей.

Балтийская таможня возбудила по факту случившегося уголовное дело о контрабанде в особо крупном размере. В настоящее время ведутся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на задержание всех участников наркотрафика.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что таможенники в середине июля пресекли поставку 820 кг кокаина под видом бананов в Петербург. Это была крупнейшая партия запрещенных веществ, ввезенных в морской порт из Латинской Америки.

Андрей Маркелов