Сайт аэропорта Пулково отключили из-за взлома

Сайт аэропорта Пулково взломали, сейчас он недоступен. Об этом сообщили 19 сентября в пресс-службе воздушной гавани.

Фото: Скриншот сайта Пулково

«Доступ к сайту аэропорта Пулково временно ограничен. Наши технические специалисты работают над его восстановлением. Сам аэропорт Пулково работает штатно. Регистрация пассажиров, обслуживание рейсов проходят согласно расписанию. IT-инфраструктура, необходимая для этого, не связана с работой сайта»,— заявила руководитель пресс-службы аэропорта Александра Саблина.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что рейсы авиакомпании «Аэрофлот» из Пулково отменяли из-за хакерской атаки.

Артемий Чулков