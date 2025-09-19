Бывшие заводы Toyota и General Motors в Петербурге вновь заработают в 2026 году

Перезапуск бывших автомобильных заводов Toyota и General Motors в Санкт-Петербурге запланирован на 2026 год. Об этом пишут «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на вице-губерантора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова.

По словам чиновника, сейчас собственники производственных площадок ведут переговоры с партнерами из дружественных стран. Тестовое производство машин на бывшем заводе General Motors начнется до конца 2025 года, отменил господин Поляков.

О планах запустить в 2026 году сборку автомобилей на площадке, принадлежавшей американскому концерну, его владелец, «Арт-Финанс», заявлял еще этим летом. Также сообщалось, что партнером предприятия может выступить китайская компания Cherry, в которую входит бренд Jaecoo. Автомобили Jaecoo, согласно опубликованной информации, начнут собирать под брендом Jeland.

Собственник бывшего завода Toyota был скрыт в апреле 2025 года. Ранее владельцем числилось ФГУП «НАМИ». На предприятии планировали собирать люксовые автомобили Aurus, однако городским властям не удалось договориться с владельцем завода.

Артемий Чулков