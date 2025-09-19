Главные новости за 19 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

Международный олимпийский комитет официально утвердил перераспределение медалей зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и 2014 года в Сочи после окончательной дисквалификации российского биатлониста Евгения Устюгова.

Авиакомпания «Победа» выполнила первый рейс по маршруту Москва — Краснодар после трехлетнего перерыва в авиасообщении со столицей Кубани. Самолет вылетел из аэропорта «Внуково» в 12:35 и приземлился в Краснодаре в 16:25.

До конца 2025 года на территории Краснодарского края введут 3 тыс. га новых орошаемых земель.

Суд взыскал в пользу государства недвижимость стоимостью свыше 19 млн руб. у бывшего первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

Винодельческая компания ООО «Русский терруар», совладельцем которой является Сергей Галицкий, зарегистрировала два товарных знака — «Игристая роскошь» и «Великое начинается с мечты».

В Краснодарском крае завершена уборка озимых и яровых зерновых колосовых и зернобобовых культур. Аграрии собрали более 9 млн тонн зерна против 11 млн т в 2024 году. Урожай основной культуры — озимой пшеницы — снизился с 10 млн до 7,8 млн т

Сын экс-председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова, судья Прикубанского районного суда Краснодара Рустем Трахов продолжает исполнять свои обязанности, несмотря на конфискацию активов семьи на сумму 13 млрд руб.

По данным на июль 2025 года, почти каждый одиннадцатый новый автомобиль в Южном федеральном округе (ЮФО) был произведен китайским брендом. Удельный вес китайских машин в регионе достиг 10,9%, что на 0,5 п. п. превышает показатель годичной давности.

Объем контрактов крымских оборонных предприятий, находящихся в сфере координации минпромторга республики, превысил 176 млрд руб.