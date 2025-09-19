Винодельня Сергея Галицкого зарегистрировала два новых бренда

Винодельческая компания ООО «Русский терруар», совладельцем которой является Сергей Галицкий, зарегистрировала два товарных знака — «Игристая роскошь» и «Великое начинается с мечты», следует из базы Роспатента.

Оба бренда зарегистрированы по 33-му классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Этот класс предполагает производство вина, в том числе ликерного, сидра, алкогольных эссенций и настоек.

Таким образом, у «Русского терруара» уже зарегистрировано 12 винных брендов, включая «Галицкий&Галицкий», Cosaque, «Неандерталец», Ballet Blanc, Grand Jete и др.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Русский терруар» учреждено в сентябре 2016 года в Краснодаре. Основным видом деятельности компании является выращивание винограда. Владеют компанией краснодарский бизнесмен, миллиардер Сергей Галицкий (51%) и его полный тезка Сергей Галицкий-мл. (49%), которого СМИ называют шурином известного предпринимателя. Выручка предприятия за 2024 год составила 258,6 млн руб., чистая прибыль — 399,3 млн руб.

Как указано на сайте винодельни, под проект задействовано 200 га земель, расположенных в окрестностях Анапы (терруар «Красная Горка»). Главным виноделом является Алексей Толстой.

