Доля китайских авто в ЮФО достигла почти 11%

По данным на июль 2025 года, почти каждый одиннадцатый новый автомобиль в Южном федеральном округе (ЮФО) был произведен китайским брендом. Удельный вес китайских машин в регионе достиг 10,9%, что на 0,5 п. п. превышает показатель годичной давности. Об этом РБК Краснодар сообщил исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным эксперта, показатель может быть скорректирован в меньшую сторону, если не учитывать автомобили китайских суббрендов, которые собираются на заводах в России и Беларуси. С текущим результатом ЮФО занимает четвертое место в общероссийском рейтинге по распространенности китайских авто, уступая Центральному (35,1%), Приволжскому (20,9%) и Северо-Западному (12,6%) федеральным округам.

По прогнозам эксперта, доля китайских машин в ЮФО будет и дальше увеличиваться, но незначительными темпами из-за близости рынка к насыщению. Рост может обеспечить выход новых брендов и моделей на российский рынок. Если же учитывать только автомобили, импортированные из КНР, а не локализованные суббренды, в будущем возможно даже снижение их доли.

В целом по России в июле было продано 65 тыс. новых автомобилей китайских марок, что составило 55% рынка. Примечательно, что годом ранее этот показатель был выше и достигал 61,3%. Лидерами продаж стали Chery (13,5 тыс.) и GAC (2,8 тыс.), показавшие месячный рост на 52% и 78% соответственно. В топ-5 также вошли Geely, Changan и белорусский Belgee.