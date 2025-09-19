Урожай зерновых на Кубани снизился на 20%

В Краснодарском крае завершена уборка озимых и яровых зерновых колосовых и зернобобовых культур. Аграрии собрали более 9 млн тонн зерна против 11 млн тонн в 2024 году. Урожай основной культуры — озимой пшеницы — снизился с 10 млн до 7,8 млн тонн, рассказали «Ъ-Кубань» в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

В ведомстве признают, что урожай «не рекордный, но ценный». Снижение объемов объясняют воздействием неблагоприятных погодных явлений. В июле на Кубани был введен режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба в девяти муниципалитетах края. Причина — масштабная почвенная засуха, приведшая к гибели озимых и падению урожайности.

По данным минсельхоза, в июне-июле дефицит осадков и суховеи осложнили ситуацию в северных районах, а в августе в центральной части региона была зафиксирована атмосферная засуха. Недостаток влаги привел к слабому формированию репродуктивных органов растений, повреждению листьев масличных культур и кукурузы. У сахарной свеклы отмечались потеря тургора и засыхание нижних листьев, рост корнеплодов замедлился или прекратился.

В результате регион ожидает снижение валового сбора зерновых и зернобобовых культур на 22% к уровню прошлого года, масличных — на 19%. Сократится и производство сахарной свеклы.

Экспорт зерновых также демонстрирует падение. В первой половине года квоты на вывоз зерна для кубанских организаций были урезаны почти вдвое. Дополнительно на экспорт повлияли высокая цена российского зерна и низкая конкурентоспособность на мировом рынке, а также низкие переходящие запасы в начале года. Ведомство уточняет, что экспорт фруктов из региона «исторически невелик и в основном является реэкспортом». Вместе с тем поставки растительного масла, по прогнозу, останутся на уровне 2024 года за счет прошлогодних запасов.

Для компенсации аграриям предлагается целый пакет мер поддержки. В их числе — субсидирование затрат на приобретение элитных и гибридных семян отечественной селекции, возмещение расходов на производство и реализацию зерновых культур, стимулирование выращивания картофеля и овощей, проведение агрохимических и экологотоксикологических обследований земель. Также предусмотрены выплаты на борьбу с саранчовыми вредителями, культуртехнические и гидромелиоративные мероприятия, закладку многолетних насаждений и питомников, а также уходные работы до вступления садов в плодоношение.

В октябре в регионе пройдет традиционный краевой конкурс профессионального мастерства в отраслях растениеводства, садоводства, виноградарства и виноделия.

Богдан Кобец