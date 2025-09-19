Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
МОК лишил сборную России олимпийских золотых медалей после отстранения Устюгова

Международный олимпийский комитет официально утвердил перераспределение медалей зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и 2014 года в Сочи после окончательной дисквалификации российского биатлониста Евгения Устюгова. Об этом сообщается на сайте МОК по итогам заседания исполкома организации.

Фото: фото со страницы в VK сообщества биатлонистов Димитровграда

В мае 2025 года Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции, поданные Устюговым на вердикт о дисквалификации Спортивного арбитражного суда. В результате дисквалификации атлета российская мужская эстафетная команда в составе Евгения Устюгова, Алексея Волкова, Дмитрия Малышко и Антона Шипулина лишилась золотых наград, завоеванных на домашних Играх в Сочи. Также были аннулированы индивидуальные результаты Устюгова на Олимпиаде в Ванкувере, где он выиграл золото в масс-старте и бронзу в эстафете.

В соответствии с решением МОК золотые медали в эстафете на Играх в Сочи теперь переходят сборной Германии. Серебряными призерами стала команда Австрии, а бронза досталась норвежским биатлонистам.

Что касается Игр в Ванкувере, то золотая медаль в масс-старте теперь присуждена французу Мартену Фуркаду, который благодаря этому стал шестикратным олимпийским чемпионом. Серебро завоевал словацкий биатлонист Павол Гурайт, а бронза перешла к австрийцу Кристофу Зуману. В эстафете бронзовые награды вместо российской команды получили шведские спортсмены.

Саркис Айвазян

