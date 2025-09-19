Объем контрактов крымских оборонных предприятий превысил 176 млрд рублей

Объем контрактов крымских оборонных предприятий, находящихся в сфере координации минпромторга республики, превысил 176 млрд руб. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Как отметил глава Крыма, конструкторы, инженеры и рабочие предприятий вносят значительный вклад в оснащение и боеспособность российской армии и флота, а продукция оборонных заводов полуострова демонстрирует высокую эффективность в зоне проведения специальной военной операции.

«Рад поздравить работников и ветеранов российской оборонной промышленности с Днем оружейника. Благодарю всех причастных за самоотверженный труд, желаю крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в трудах на благо Отечества»,— написал Сергей Аксенов.

