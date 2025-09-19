Авиакомпания «Победа» выполнила первый рейс в Краснодар

Авиакомпания «Победа» выполнила первый рейс по маршруту Москва - Краснодар после трехлетнего перерыва в авиасообщении со столицей Кубани. Самолет вылетел из аэропорта «Внуково» в 12:35 и приземлился в Краснодаре в 16:25, сообщается на сайте авиаперевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Теперь полеты из Москвы в Краснодар будут выполняться ежедневно. В актуальном расписании «Победы» с 26 сентября также появятся рейсы в Краснодар из Санкт-Петербурга.

О возобновлении работы аэропорта Краснодара стало известно 11 сентября, 17 сентября первый рейс в город совершил "Аэрофлот". Авиагавань с конца февраля 2022 года не обслуживала воздушные суда по соображениям безопасности.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что после открытия аэропорта Краснодара власти пересмотрели график работ на ул. Фадеева. Движение автомобилей и пешеходов на участке от улицы 1-го Мая до Аэропортовской на этом этапе перекрывать не будут.