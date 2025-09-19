На Кубани введут 3 тысячи га новых орошаемых земель

До конца 2025 года на территории Краснодарского края введут 3 тыс. га новых орошаемых земель. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

С 2018 года в регионе ввели 24 тыс. га мелиорируемых земель. В 2024 году — 1,6 тыс. га. До конца 2030 года планируют ввести более 13 тыс. га.

По словам министра сельского хозяйства Краснодарского края Федора Дерека, развитие мелиоративного комплекса — это вопрос обеспечения продовольственной безопасности. Это позволит обеспечить выращивание сельхозпродукции под орошением на площади более 192 тыс. га.

Для обеспечения водных ресурсов мелиоративного комплекса будут активизированы совместные усилия Росводресурсов и Минприроды России по расчистке степных рек.

Алина Зорина