Козак Дмитрий Николаевич

Родился 7 ноября 1958 года в селе Бондурово Кировоградской области (Украина). В 1976–1978 годах проходил срочную службу в спецназе ГРУ. Окончил юрфак Ленинградского университета (1985). В 1985–1989 годах — прокурор, старший прокурор ленинградской прокуратуры. Затем работал юрисконсультом, создал несколько частных юридических фирм.

С 1994 года возглавлял юридический комитет мэрии Санкт-Петербурга. После поражения в 1996 году Анатолия Собчака на выборах главы города Дмитрий Козак сохранил должность, а в 1998-м стал вице-губернатором. В декабре 1998 года покинул пост. В мае 1999 года стал замглавы администрации президента (АП) по правовым вопросам. С августа 1999 года — глава аппарата правительства. С июня 2000 года — заместитель, первый заместитель руководителя АП. Занимался административной реформой, реформами судебной системы и местного самоуправления. В феврале 2004 года возглавлял предвыборный штаб Владимира Путина, в марте назначен руководителем аппарата правительства РФ. С сентября 2004 года полпред президента в Южном федеральном округе. В сентябре 2007 года назначен министром регионального развития, в октябре 2008 года — вице-премьером. Курировал подготовку к Олимпиаде-2014 в Сочи, вопросы нацполитики, сферу строительства, архитектуры и ЖКХ, социально-экономическое развитие субъектов РФ, новые регионы (Крым и Севастополь). С февраля 2020 года — заместитель руководителя АП.

Действительный государственный советник 1-го класса. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

Женат вторым браком, есть два сына.