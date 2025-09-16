Главные новости за 16 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

Южный окружной военный суд приговорил 19-летнего жителя Санкт-Петербурга Данила Багрова к девяти годам лишения свободы по делу о приготовлении к государственной измене и участии в террористической организации.

Люблинский суд Москвы отклонил административный иск супруги бывшего мэра Сочи Янины Копайгородской, находящейся в СИЗО по делу о коррупции, с требованием разрешить пребывание с ней малолетних детей.

Анапская межрайонная прокуратура выявила хищение государственных земель в Краснодарском крае на сумму более 130 млн руб.

Избирательная кампания губернатора Краснодарского края сопровождалась значительными организационными расходами. Помимо краевого бюджета, в ее финансировании участвовали муниципалитеты.

Аналитики «Авито Работа» зафиксировали рекордный рост средних предлагаемых зарплат в сфере ЖКХ и городской инфраструктуры Кубани. Согласно исследованию, летом 2025 года средние предложения в этой отрасли выросли на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 74,8 тыс. руб.

В первом полугодии 2025 года в Краснодарский край с туристической целью въехало 79 граждан Китайской Народной Республики.

В период с января по август 2025 года импорт креветок в Краснодарский край увеличился на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из-за высокого спроса S7 Airlines запускает дополнительные рейсы из Москвы в Краснодар. Авиакомпания перенесла начало полетов в Краснодар на 12 октября.

В Карасунском округе Краснодара построят поликлинику площадью 5,4 тыс. «квадратов».