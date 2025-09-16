Суд отказал жене экс-главы Сочи в размещении детей в СИЗО

Люблинский суд Москвы отклонил административный иск супруги бывшего мэра Сочи Янины Копайгородской, находящейся в СИЗО по делу о коррупции, с требованием разрешить пребывание с ней малолетних детей. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам адвоката фигурантки Елизаветы Меткиной, администрация изолятора отказала Янине Копайгородской, сославшись на действующую норму, допускающую нахождение при матери только детей до трех лет, несмотря на инициативу Минюста продлить этот возраст до четырех лет.

Янина Копайгородская, у которой пятеро детей, в том числе двухлетние двойняшки и трехлетняя дочь, намерена обжаловать решение. Старший сын взял младших братьев и сестер под временную опеку и обратился за поддержкой к правозащитникам. По словам защиты, сама Янина Копайгородская настаивает на воссоединении с детьми и уже обращалась с этой просьбой к членам Совета при президенте по правам человека и детскому омбудсмену.

В марте супруга экс-главы Сочи была арестована вместе с мужем, бывшим мэром Сочи, а также своим помощником Александром Пасунько. В августе следствие предъявило обвиняемым дело в окончательной редакции, после чего они приступили к ознакомлению с материалами.

Вячеслав Рыжков