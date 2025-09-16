ЖКХ и городская инфраструктура стали лидерами по приросту предлагаемых зарплат на Кубани

Аналитики Авито Работа зафиксировали рекордный рост средних предлагаемых зарплат в сфере ЖКХ и городской инфраструктуры Краснодарского края. Согласно исследованию, летом 2025 года средние предложения в этой отрасли выросли на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 74,8 тыс. руб. в месяц при фиксированном графике, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе сервиса.

На втором и третьем местах по приросту зарплат оказались информационные технологии и консалтинг — средние предложения увеличились на 47% и 43%, достигнув 73,9 тыс. руб. и 72,7 тыс. руб. в месяц соответственно.

По данным Авито, рост зарплат в ЖКХ связан с устойчивым спросом на обслуживание и модернизацию городской инфраструктуры. Число вакансий для рабочих профессий, включая дворников, электриков и сантехников, заметно увеличилось. Одновременно машиностроение демонстрирует положительную динамику за счет реализации транспортных проектов и промышленного производства, что усиливает конкуренцию за кадры и стимулирует работодателей повышать вознаграждение и расширять соцпакеты.

Вячеслав Рыжков