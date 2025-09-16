Южный военный суд приговорил 19-летнего жителя Петербурга к 9 годам за госизмену

Южный окружной военный суд приговорил 19-летнего жителя Санкт-Петербурга Данила Багрова к девяти годам лишения свободы по делу о приготовлении к государственной измене и участии в террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Первые три года осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также назначено годичное ограничение свободы.

Суд установил, что в августе 2024 года фигурант вступил в переписку с представителем организации «Русский добровольческий корпус» (РДК, организация признана террористической и запрещена на территории РФ) и заявил о намерении присоединиться к ее деятельности. По данным следствия, молодой человек приобрел билеты для выезда за границу с целью попасть на территорию Украины, но был задержан в аэропорту сотрудниками ФСБ.

Вячеслав Рыжков