Муниципалитеты Кубани профинансировали допработу на выборах губернатора

Избирательная кампания губернатора Краснодарского края сопровождалась значительными организационными расходами. Помимо краевого бюджета, в ее финансировании участвовали муниципалитеты, рассказал «Ъ-Кубань» председатель регионального избиркома Алексей Черненко.

По словам господина Черненко, средства были выделены прежде всего на оплату дополнительной работы сотрудников. «Были выделены средства на дополнительную работу часов, потому что это нагрузка большая. Были выделены средства на обмундирование наших обходчиков. Они получили бейджи, сумочку с логотипом, планшет определенный»,— пояснил он. В обходах участвовали 34 тыс. человек.

Решение о дополнительном финансировании поддержали и власти региона. «Поддержали нас губернатор, поддержало законодательное собрание. Действительно посчитали необходимым, несмотря на то, что все достаточно непросто. Да, бюджет очень у нас социально ориентирован, все вроде бы на социальные нужды, но это тоже такой социальный проект»,— сказал господин Черненко.

Муниципальные образования также направили значительные суммы на организацию кампаний. «Порядка 40 млн рублей в сумме все муниципалитеты дополнительно выделили на такую же работу. Это надо было приглашение изготовить и оплату труда дополнительно»,— уточнил глава комиссии.

По словам Алексея Черненко, эти расходы стали важным элементом в обеспечении прозрачности кампании. «Я точно могу сказать за своих коллег: члены комиссии вложили всю душу, чтобы любая кампания, большая или маленькая, прошла достойно, организованно, без эксцессов. И каждый голос каждого избирателя был учтен»,— подчеркнул он.

В этом году победителем выборов губернатора Краснодарского края стал действующий глава региона Вениамин Кондратьев. Согласно итоговому протоколу, он набрал 2,5 млн голосов избирателей, что составило 83,17% от числа участников голосования. Его ближайший соперник — секретарь комитета краевого отделения КПРФ Александр Сафронов — получил 262,7 тыс. голосов (8,56%). Кандидат от ЛДПР, депутат заксобрания Иван Тутушкин заручился поддержкой 138,4 тыс. избирателей (4,51%). Заместитель председателя комитета регионального парламента от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Денис Хмелевской получил 92,3 тыс. голосов (3,01%). Избирательная комиссия признала выборы состоявшимися и действительными и зарегистрировала Вениамина Кондратьева избранным губернатором края на новый пятилетний срок.

Мария Удовик