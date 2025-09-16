Импорт креветок на Кубань увеличился на 72%

В период с января по август 2025 года импорт креветок в Краснодарский край увеличился на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Всего с начала 2025 года на территорию Краснодарского края ввезли 3,5 тыс. т креветок, в 2024 году — 993 т. В основном продукт поставлялся из Вьетнама, Египта, Индии, Индонезии, Китая, Перу, Саудовской Аравии и Эквадора.

По данным Россельхознадзора, также увеличился импорт рыбы — на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по август в Краснодарский край ввезли 1,9 тыс. т рыбы, в 2024 году — 1,3 тыс. т. Ввоз осуществлялся из Туниса, Вьетнама, Израиля, Китая, Мавритании, Кореи, Туркменистана и Турции.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарский край с начала 2025 года ввезли в 3,7 раза больше кофе, чем в аналогичный период прошлого года. Также увеличился объем импорта орехов — с начала года ввезли 38,7 тыс. т орехов, что на 55% больше, чем в 2024 году.

Алина Зорина