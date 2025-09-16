В Карасунском округе Краснодара построят поликлинику площадью 5,4 тысячи «квадратов»

В микрорайоне «Родные Просторы» Карасунского округа Краснодара построят новую поликлинику. Это будет первый медицинский объект девелопера ГК «Точно» (владелец — бизнесмен Николай Амосов) в Знаменском районе города.

Фото: ГК «Точно»

Площадь нового центра составит 5,4 тыс. кв. м. Проект предусматривает два корпуса — детский и взрослый — на 100 посещений в смену каждый. В учреждении разместят терапевтическое, хирургическое, неврологическое, офтальмологическое, кардиологическое и другие отделения, а также кабинеты диагностики, включая рентген, флюорографию, УЗИ, ЭКГ и компьютерную томографию. В детском блоке предусмотрены педиатрическое и эндоскопическое отделения, лаборатории и дневной стационар на десять коек.

По словам директора ГК «ТОЧНО» Анастасии Маслехи, новая поликлиника создаст около 130 рабочих мест. Сейчас проект находится в стадии подготовки к строительству.

Вячеслав Рыжков