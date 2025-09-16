S7 Airlines запускает дополнительные рейсы в Краснодар из Москвы

Из-за высокого спроса S7 Airlines запускает дополнительные рейсы из Москвы в Краснодар. Авиакомпания перенесла начало полетов в Краснодар на 12 октября. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Авиаперевозчик расширил программу полетов в возобновивший работу аэропорт Краснодара. Дополнительные полеты запланированы на 14, 17, 21, 23 и 24 октября.

Самолеты будут вылетать в 11:20 и приземляться в аэропорту Краснодара в 15:25. Продолжительность перелета составит чуть более четырех часов. С 26 октября маршрут станет ежедневным.

«Мы фиксируем высокий спрос на недавно открытые рейсы в Краснодар — более 2500 пассажиров уже приобрели билеты,— поэтому приняли решение запустить полетную программу раньше запланированного срока. Нам удалось оперативно договориться со всеми партнерами и добавить дополнительные рейсы с середины октября, чтобы предоставить пассажирам больше возможностей для путешествия в столицу Кубани»,— отметил Игорь Веретенников, директор по стратегии S7 Group.

Алина Зорина