С начала 2025 года Кубань посетили 79 туристов из Китая

В первом полугодии 2025 года в Краснодарский край с туристической целью въехало 79 граждан Китайской Народной Республики, сообщили «Ъ-Кубань» в Пограничном управлении ФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным директора Центра развития международного туризма ЦСР Олега Кочуги, взаимный турпоток между Россией и Китаем за первое полугодие 2025 года увеличился на 20%. После стран СНГ Китай остается лидером по объемам въездного потока в Россию. По итогам 2024 года обмен туристами вырос в 2,5 раза и достиг 2,8 млн человек: 473 тыс. туристов из Китая приехали в Россию, 888 тыс. россиян посетили КНР. Лидерство в приеме гостей из Китая удерживают Приморье, Москва, Забайкалье и Санкт-Петербург.

С 15 сентября российские туристы могут посещать Китай без визы. Власти КНР вводят тестовый 30-дневный безвизовый режим для граждан России до 14 сентября 2026 года. Россия зеркально вводит безвиз для граждан Китая.

Лия Пацан