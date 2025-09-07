Главные новости за неделю 1–7 сентября. Ростов-на-Дону и область

Суммарный доход жителей Ростовской области вырос на 15% за год. В январе-июне 2025 года общий доход жителей региона превысил 1,3 трлн руб. Однако с учетом сложившегося уровня инфляции реальные денежные доходы по сравнению с январем-июнем 2024 года увеличились на 4,8%.

В Ростовской области средняя зарплата учителей выросла на 16%. В регионе учителям предлагают в среднем 38,1 тыс. руб.

Овощеводы Ростовской области убрали треть посевных площадей урожая 2025 года. Сельхозпроизводители к концу августа 2025 года собрали 25,4 тыс. т овощей открытого грунта с площади одна тыс. га при средней урожайности 230 ц/га.

Правительство России утвердило комплексные планы по снижению к 2030 году выбросов в атмосферу Ростова-на-Дону и Новочеркасска. На реализацию проектов выделят 47,6 млрд руб.

В Ростовской области свыше 330 субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан получили микрофинансовую помощь с начала 2025 года. Объем финансирования составил 212,2 млн руб.

Департамент автодорог Ростова-на-Дону подготовит предложение об эвакуации оставленных в общественных местах машин без номеров, с закрытыми или нечитаемыми номерами.

Из-за жаркой погоды в Ростове-на-Дону на месяц продлили купальный сезон. Теперь он завершится 1 октября.

В Ростове-на-Дону гостиничный фонд пополнится на 238 номеров после открытия трех новых гостиниц в 2026 году. В следующем году к открытию готовятся бутик-отель «Парамоновъ на Никольской», «Парус удачи», «Мартон – Сезоны».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о возможном незаконном задержании общественника в Ростове-на-Дону.

В Ростове-на-Дону в ближайшее время начнутся работы по расчистке площадки для строительства фонтана напротив гостиницы «Амакс».

Режим ограничения пребывания в лесах Ростовской области продлили до 24 сентября. Меры распространяются также на въезд транспорта, за исключением техники лесопожарных формирований, оперативных служб, пожарных частей и патрульных.