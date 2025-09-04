В Ростове могут начать эвакуировать машины с нечитаемыми номерами

Департамент автодорог Ростова-на-Дону подготовит предложение об эвакуации оставленных в общественных местах машин без номеров, с закрытыми или нечитаемыми номерами. Соответствующее поручение ведомству дал глава администрации города Александр Скрябин, сообщил чиновник в своем Telegram-канале.

Такую меру рассмотрят в рамках антитеррористической защищенности на региональном уровне. Аналогичные решения приняты в Москве, Санкт-Петербурге, Воронежской области, отмечает господин Скрябин.

«В современных условиях парковка и стоянка автотранспорта со снятыми или скрытыми регистрационными номерами несет угрозу безопасности», — написал глава города.

Константин Соловьев