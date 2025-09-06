Бастрыкин заинтересовался фактом задержания общественника в Ростове

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о возможном незаконном задержании общественника в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В сообщении говорится, что в одном из Telegram-каналов появилась информация о возможном совершении в донской столице противоправных действий в отношении одного из общественных активистов. «В июле 2025 года сотрудники органов внутренних дел задержали мужчину, после чего доставили его в отделение полиции, где удерживали на протяжении длительного времени, принуждая подписать документы», – комментируют в СКР.

В Следственном управлении СК России по Ростовской области по данному факту организована процессуальная проверка. Глава СКР поручил руководителю СУ СК России по региону Аслану Хуаде доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении.

«Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», – резюмируют в инфоцентре.

Ефим Мартов