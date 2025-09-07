Режим ограничения пребывания в лесах Ростовской области продлили до 24 сентября

В Ростовской области режим ограничения пребывания в лесах продлили до 24 сентября. Об этом сообщает пресс-служба минприроды региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Меры распространяются также на въезд транспорта, за исключением техники лесопожарных формирований, оперативных служб, пожарных частей и патрульных.

На территории донских лесов, как отмечается в сообщении, усилили мониторинг пожарной опасности. За наиболее крупными массивами следит система видеонаблюдения, состоящая из 86 камер. На наблюдательных пунктах, расположенных на высотах, весь световой день ведут наблюдение дежурные.

Константин Соловьев