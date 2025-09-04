В Ростове купальный сезон продлили до 1 октября

Из-за жаркой погоды в Ростове-на-Дону на месяц продлили купальный сезон. Теперь он завершится 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Для жителей и гостей города продолжают работу четыре специально оборудованных пляжа, где дежурят спасатели и медики: муниципальный пляж на Зеленом острове, центральный городской пляж на территории парка «Левобережный», а также два частных пляжа по ул. Пескова — «Каррера» и «Абрикос».

В ведомстве отметили, что выбирать стоит только проверенные и оборудованные для купания места, не оставлять детей без присмотра и отказаться от употребления алкоголя во время отдыха у воды. В этом сезоне утонул 31 человек, в числе которых 5 детей.

Наталья Белоштейн