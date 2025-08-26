Каждый третий житель России готов открыть счет для семейных трат

В России 31% жителей готов открыть совместный счет со своими близкими для семейных трат, накоплений и планирования крупных покупок. У каждого пятого такой счет уже есть. Наибольшее количество подобных пользователей проживает в Центральном федеральном округе и Москве — 24%. Об этом сообщает пресс-служба банка ВТБ со ссылкой на результаты собственного опроса.

Более четверти опрошенных основным аргументом в пользу совместных счетов назвали быстрое достижение финансовых целей. Еще 22% респондентов отметили удобство совместного контроля расходов, а 18% ценят прозрачность и возможность отслеживать все траты и накопления.

Кроме этого, более трети россиян считают, что совместные счета — эффективный инструмент накопления средств на крупную покупку, четверть — на путешествие или отпуск, 17% считают, что продукт поможет накопить на ремонт.

«Результаты опроса показывают, что многие семьи хотят планировать бюджет вместе: копить на отпуск, ремонт или образование, а также отслеживать траты. Мы видим интерес пользователей к таким сервисам»,— отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса банка ВТБ Алексей Охорзин.

Что касается оптимальной суммы для перечисления, то более трети россиян готовы перечислять на совместный счет от 10% до 20% своего дохода. Каждый четвертый респондент считает, что сумма должна зависеть от конкретной цели. Более 20% своего бюджета на общий счет готовы направлять 8% россиян, а минимальные 5% — всего 7% опрошенных.

По результатам опроса, почти половина респондентов считает обязательными уведомления о транзакциях, 45% ждут возможности установки лимитов на траты, 44% хотят простого управления несколькими пользователями, а для четверти опрошенных важны инструменты для достижения совместных целей.