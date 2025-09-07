В Ростове в ближайшее время начнут расчистку места под фонтан на площади Ленина
В Ростове-на-Дону в ближайшее время начнутся работы по расчистке площадки для строительства фонтана напротив гостиницы "Амакс". Об этом сообщил глава администрации города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.
Фото: https://rostov-gorod.ru/
«Победитель указан. Действуем в соответствии с результатами голосования. Фонтану — быть», — написал Александр Скрябин.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что возможное дальнейшее благоустройство фонтана на площади Ленина зависит от собственника участка — ООО «ЭнергоДонСтрой».
Для прочих вариантов, понравившихся ростовчанам, тоже найдем место и время для строительства, отметил глава администрации.