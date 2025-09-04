Темп рост розничного кредитования в России может достичь 9% к концу 2025 года

Во втором полугодии 2025 года объем выдач кредитов физическим лицам в России может достигнуть 6 трлн руб., что на 9% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Это свидетельствует о стабилизации и восстановлении розничного кредитного рынка, достигнувшего своего минимума в первом полугодии. Об этом сообщает пресс-служба банка ВТБ.



«Второе полугодие может стать переломным для рынка, показав рост к прошлогодним показателям. Однако полноценный ренессанс розничного кредитования пока еще впереди, банковские ставки все еще подходят для накоплений больше, чем для кредитования»,— подчеркнул заместитель президента — председатель правления банка Александр Пахомов.

В конце 2025 года специалисты банка прогнозирует объем рынка розничного кредитования на уровне 9,5 трлн руб., что на 26% ниже прошлогоднего результата. Около 60% выдач составят залоговые кредиты: ипотека займет более 4 трлн руб., автокредитование — 1,7 трлн руб., кредиты наличными — около 3,8 трлн руб.

Объем розничного кредитного портфеля на рынке, по прогнозам аналитиков, увеличится за год на 3%, превысив 40,6 трлн руб. Наибольший вклад в положительную динамику внесут автокредитование (рост на 16%) и кредитные карты (рост на 10%).