В Ростовской области средняя зарплата учителей выросла на 16%

С января по август 2025 года в Ростовской области разместили 1,6 тыс. вакансии для педагогов. Это составляет 27% от общего числа таких предложений по России. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru.

В целом по России средняя зарплата для учителей за аналогичный период на 19% и составила 54,4 тыс. руб. В Ростовской области учителям предлагают 38,1 тыс. руб., что на 16% выше прошлогодних показателей.

Максимальный уровень зарплаты зафиксировали в Чукотском АО – 115 тыс. руб., Москве – 86,3 тыс. руб., Ямало-Ненецком АО – 85 тыс. руб., Камчатском крае – 85 тыс. руб., Республике Тыва – 80 тыс. руб. Меньше всего педагогам готовы предложить в Еврейской АО – 28,5 тыс. руб.

Мария Хоперская