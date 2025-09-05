В Ростове-на-Дону три новые гостиницы готовятся к открытию в 2026 году

В Ростове-на-Дону гостиничный фонд пополнится на 238 номеров после открытия трех новых гостиниц в 2026 году. Об этом пишет ДОМОСТРОЙДОН.РУ со ссылкой на администрацию города.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В следующем году к открытию готовятся бутик-отель «Парамоновъ на Никольской», «Парус удачи», «Мартон – Сезоны». Как следует из сообщения, проекты реализуются из городского инвест-портфеля, а общая сумма инвестиций в них составляет 1 млрд руб.

На сегодняшний день в столице региона работают 227 коллективных средств размещения (суммарно более 6 тыс. номеров на 12,6 тыс. гостей), пишет редакция со ссылкой на Минэкономразвития Ростовской области.

Константин Соловьев