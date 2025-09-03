Ростовская область выделила 212 млн рублей на поддержку МСП в 2025 году

В Ростовской области свыше 330 субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан получили микрофинансовую с начала 2025 года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в региональном министерстве экономического развития.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации, предоставленной «Ъ-Ростов», комплекс мер государственной поддержки МСП и самозанятым предоставляется через региональную инфраструктуру: АНО МФК «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства», АО «Региональная лизинговая компания Ростовской области», НКО «Гарантийный фонд Ростовской области». Всего различными видами поддержки воспользовались более 3,3 тыс. субъектов МСП и самозанятых граждан.

В 2025 году меры господдержки оказываются в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» до 2030 года. Проект построен по акселерационному принципу, акцент смещен с количественных показателей на качественные.

«Мы поддерживаем предпринимателей консультациями, льготными микрозаймами, предоставляем лизинговую, гарантийную, образовательную поддержку, содействуем в регистрации товарного знака. Это уже возвратный механизм — в отличие от прямых форм поддержки»,— пояснил министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов.

По его словам, цель — обеспечить переход бизнеса из микро в малый, из малого в средний, создать мультипликативный эффект для экономики региона.

В феврале 2025 года врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь утвердил паспорт регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Мероприятия проекта реализуются за счет областного бюджета. Объем финансирования микрофинансовой поддержки субъектов МСП составил 212,2 млн руб. — как и в 2024 году.

«По итогам 2024 года свыше 10 тыс. субъектов МСП и самозанятых получили различную господдержку, включая консультации, лизинг оборудования и гарантии. Микрофинансирование получили более 600 субъектов МСП и 35 самозанятых граждан», — уточнили в министерстве.

Валентина Любашенко