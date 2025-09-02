На снижение выбросов в атмосферу Ростова и Новочеркасска потратят 46 млрд рублей

Правительство России утвердило комплексные планы по снижению к 2030 году выбросов в атмосферу Ростова-на-Дону и Новочеркасска. На реализацию проектов выделят 47,6 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

Программа включает создание мультимодальной системы перевозок и оптимизацию транспортных потоков, модернизацию и строительство трамвайной инфраструктуры в Ростове-на-Дону, внедрение интеллектуальных транспортных систем и снижение выбросов от объектов коммунальной инфраструктуры.

План также подразумевает биологический этап рекультивации полигона твердых бытовых отходов в северо-западной промышленной зоне столицы региона. Запланированы, кроме всего прочего, шаги по снижению выбросов от промышленных предприятий.

В Новочеркасске акцент власти сделали на два ключевых мероприятия: рекультивацию загрязненного земельного участка на улице Крайняя и снижение выбросов от промышленных предприятий, для которых установлены квоты на выбросы.

Константин Соловьев