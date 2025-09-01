Суммарный доход жителей Ростовской области вырос на 15% за год
В январе-июне 2025 года общий доход жителей Ростовской области превысил 1,3 трлн руб., что на 15,5 больше, чем за соответствующий период 2024 года. Информация об этом опубликовано в отчете Ростовстата.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Однако с учетом сложившегося уровня инфляции реальные денежные доходы по сравнению с январем-июнем 2024 года увеличились на 4,8 %.
В первом полугодии 2025 года медианные доходы жителей региона составили 53,4 тыс. руб. в месяц, что 15,9% выше аналогичного показателя предыдущего года.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в 2024 и 2025 годах доля работников с зарплатой выше среднего по стране в Ростовской области составила почти 19%, что соответствует 54-му месту рейтинга «РИА Новости» среди субъектов России.