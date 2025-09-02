Овощеводы Ростовской области убрали треть посевных площадей урожая 2025 года

Сельхозпроизводители Ростовской области к концу августа 2025 года собрали 25,4 тыс. тонн овощей открытого грунта с площади одна тыс. га при средней урожайности 230 ц/га. Об этом, «Ъ-Ростов» сообщили в региональном минсельхозпроде.

По информации ведомства, в 2025 году овощные культуры посажены на территории 5,5 тыс. га в сельскохозяйственных организациях, крестьянских фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей. По данным на 29 августа, уборочные работы завершены на площади около одной тыс. га.

В настоящее время овощеводческие предприятия ведут сбор томатов, лука и моркови. По предварительным прогнозам, валовой сбор овощей открытого грунта по итогам 2025 года достигнет 180 тыс. тонн.

В ведомстве пояснили «Ъ-Ростов» : «В 2024 году хозяйства всех категорий региона собрали 522,4 тыс. тонн овощей открытого и закрытого грунта, что позволило Ростовской области сохранить позицию в пятерке ведущих овощных регионов России. Также в прошлом году аграрии получили 1,6 млн тонн семян подсолнечника при урожайности 16,7 ц/га , 562,4 тыс. тонн сахарной свеклы с показателем 269,9 ц/га и 327,9 тыс. тонн картофеля при урожайности 196,9 ц/га.

Валентина Любашенко