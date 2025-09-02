Главные новости за 2 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

Следователи Кубани обнаружили тело пропавшей 36-летней Татьяны Магомедовой из Усть-Лабинского района в лесополосе возле станицы Кирпильской после проверки показаний подозреваемого убийцы.

Краснодарский краевой суд отменил условное наказание бывшему главе Полтавского сельского поселения Владимиру Побожему. Экс-чиновника приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении за превышение полномочий при организации незаконного складирования отходов.

Прокуратура Майкопского района направила в суд дело в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в нарушении охраны труда, повлекшем смерть вальщика леса. Фигуранту также предъявили подделку документов для сокрытия преступления.

Управление ФАС по Краснодарскому краю в 2025 году зафиксировало четыре случая нарушений законодательства о рекламе в интернете.

С «Ленты» и «Магнита» требуют компенсации из-за продажи армянских конфет Jоусо.

«Абрау-Дюрсо» и «Коровка из Кореновки» объявили о выпуске совместного продукта — эскимо в бельгийском шоколаде со вкусом игристого вина.

Больше половины российских отелей при винодельнях приходится на Кубань. В течение ближайших 5–7 лет номерной фонд увеличится на 1,2–1,3 тыс. мест за счет уже анонсированных проектов, главным образом в Краснодарском крае и Крыму.

На территории Краснодарского края на сегодня заключено 38 договоров комплексного развития территорий (КРТ) общей площадью 1293 га, с общим градостроительным потенциалом более 9,4 млн кв. м, в том числе жилой площади более 6,8 млн. кв. м.

В Краснодаре продолжается достройка жилых комплексов «Луч», «Заря» и «Анит-Сити». Степень готовности трех объектов превысила 85%.