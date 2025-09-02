Больше половины российских отелей при винодельнях приходится на Кубань

По прогнозам NF Group, к 2030 году количество гостиниц при винодельнях в России может вырасти в 3,5 раза. В течение ближайших 5–7 лет номерной фонд увеличится на 1,2–1,3 тыс. мест за счет уже анонсированных проектов, главным образом в Краснодарском крае и Крыму, которые становятся центрами винного туризма.

Сейчас гостиницами оборудованы 24 винодельни, что составляет 18% рынка, общий номерной фонд — 373 номера. Более половины объектов размещено в Краснодарском крае, треть — в Крыму и Севастополе, остальное приходится на Ростовскую и Волгоградскую области. Средний отель насчитывает от 10 до 30 номеров, альтернативные форматы — глэмпинги или отдельные дома — не более десяти.

Загрузка гостиниц при винодельнях подчинена сезонным колебаниям: летом и в праздники она достигает 70–100%, в межсезонье снижается до 20–40%. Среднегодовой показатель колеблется в диапазоне 50–65%. Стоимость номера на двоих без завтрака варьируется от 4 тыс. до 26 тыс. руб. в сутки в отеле, от 12 тыс. до 42 тыс. руб. на вилле и около 11–12 тыс. руб. в глэмпинге.

В числе крупнейших проектов — планы «Абрау-Дюрсо» построить 14 объектов общей вместимостью 704 номера, гостиница на 200–250 номеров в составе курорта «Мрия» рядом с парком Winepark и две гостиницы на 340 номеров в «Долине Лефкадии». Эксперты отмечают, что развитие гостиничной инфраструктуры при винодельнях будет сопровождаться расширением спектра услуг и усилением событийной составляющей.

Вячеслав Рыжков