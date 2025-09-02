В Адыгее предпринимателя обвиняют в гибели работника при лесозаготовке

Прокуратура Майкопского района направила в суд дело в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в нарушении охраны труда, повлекшем смерть вальщика леса, и подделке документов для сокрытия преступления. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Адыгея.

Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда

Согласно материалам дела, бизнесмен, занимающийся лесозаготовкой, принял на работу местного жителя в качестве вальщика леса, не проверив его квалификацию. 7 июня 2025 года утром он допустил сотрудника к работе без вводного инструктажа по технике безопасности и не выдал средства индивидуальной защиты. В тот же день во время валки леса на мужчину упала ветка. Работник получил травму головы и скончался.

Стремясь избежать ответственности, предприниматель предложил родственнику погибшего подписать от его имени документ об инструктаже по охране труда.

Алина Зорина