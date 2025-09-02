«Абрау-Дюрсо» и «Коровка из Кореновки» выпустят мороженое со вкусом игристого

«Абрау-Дюрсо» и «Коровка из Кореновки» объявили о выпуске совместного продукта — эскимо в бельгийском шоколаде со вкусом игристого вина. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Ренна», занимающаяся выпуском продукции под брендом «Коровка из Кореновки».

Фото: ГК «Ренна»

Продукт представляет собой сливочный пломбир в глазури из бельгийского шоколада с ароматом игристого от «Абрау-Дюрсо». Первая партия составит 80 тыс. штук. Мороженое поступит в продажу по всей стране, а также в фирменных магазинах винодельни в центральных и южных регионах. Производители подчеркивают, что продукт не содержит алкоголя.

«Проект не потребовал значительных дополнительных инвестиций, наше оборудование позволяет экспериментировать и запускать такие эксклюзивные проекты без дооснащения»,— уточнили «Ъ-Кубань» в пресс-службе ГК «Ренна».

Вячеслав Рыжков