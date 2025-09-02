Бывшему главе Полтавского поселения отменили условный срок

Краснодарский краевой суд отменил условное наказание бывшему главе Полтавского сельского поселения Владимиру Побожему. Экс-чиновника приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении за превышение полномочий при организации незаконного складирования отходов, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

Судебная коллегия по уголовным делам рассмотрела апелляционное представление прокурора на приговор Красноармейского районного суда. Участники согласились с доводами обвинения и изменили решение, исключив возможность условного осуждения. Владимиру Побожему также запретили занимать должности на государственной и муниципальной службе на три года.

Владимир Побожий был признан виновным в превышении должностных полномочий. С 1 по 19 декабря 2023 года он распорядился складировать мусор, включая отходы третьего и четвертого класса опасности, на территории Нового кладбища станицы Полтавской. При этом экс-глава знал, что санкционированный полигон Красноармейского района с ноября 2023 года не принимает отходы.

Участок кладбища не предназначался для размещения мусора. Владимир Побожий не расторг контракт с подрядчиком и подписал акты выполненных работ. Его действия создали угрозу здоровью населения и экологической безопасности, подорвали доверие к властям.

В суде фигруант вину не признал. Он заявил, что не давал указаний вывозить мусор на конкретный участок и процесс не контролировал. Дело расследовало Следственное управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

Приговор вступил в законную силу.

Анна Гречко