На Кубани в стадии реализации находятся 38 проектов КРТ

На территории Краснодарского края на сегодня заключено 38 договоров комплексного развития территорий (КРТ) общей площадью 1293 га, с общим градостроительным потенциалом более 9,4 млн кв. м, в том числе жилой площади более 6,8 млн. кв. м. Проекты находятся в стадии реализации. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в департаменте по архитектуре и градостроительству региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: В. Светланов, Коммерсантъ Фото: В. Светланов, Коммерсантъ

Данные об объемах инвестиций, направленных на реализацию этих проектов, в ведомстве отсутствуют.

Как отметили в департаменте, использование механизма КРТ обеспечивает сбалансированное и устойчивое развитие поселения, что снижает уровень неэффективного использования территории. Такой механизм позволяет застройщикам реализовывать проекты на более предсказуемых условиях, в соответствии с графиком и этапами, предусмотренными договором.

«Нововведения в сфере КРТ в первую очередь обеспечивают возможность внесения изменений в градостроительные планы и правила землепользования и застройки (ПЗЗ) муниципального образования. Так, одним из оснований принятия решения главой местной администрации о внесении изменении в ПЗЗ будет являться заключенный в соответствии со статьей 70 Градостроительного кодекса РФ договор о комплексном развитии территории»,— прокомментировал «Ъ-Кубань» руководитель департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края Илья Поздняков.

Андрей Пугачев