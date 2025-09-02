С «Ленты» и «Магнита» требуют компенсации из-за продажи армянских конфет Jоусо

Предпринимательница Елена Зимина из Ставропольского края пытается взыскать 64 млн руб. с крупных торговых сетей и производителя кондитерских изделий из Еревана за нарушение патента на конфету в форме неваляшки. Проиграв спор в нижестоящих инстанциях, Елена Зимина подала кассационную жалобу в Суд по интеллектуальным правам.

Согласно материалам дела, с которыми ознакомился «Ъ-Кубань», госпожа Зимина требует взыскать по 10 млн руб. компенсации с «Магнита» (АО «Тандер»), «Ленты», «Метро», «Пятерочки» («Агроторг»), сети «Закрома», а также с армянского производителя кондитерских изделий «Гранд Кенди» — 14 млн руб.

Спор возник из-за продажи молочно-шоколадного драже Jоусо, которое производит «Гранд Кенди».

По версии госпожи Зиминой, в конфетах использована запатентованная полезная модель в форме шара со смещенным центром тяжести. Такая конструкция превращает сладость в развивающую игрушку-неваляшку. Автором разработки является Александр Максимов. Елена Зимина стала патентообладателем в декабре 2017 года, а в 2019-м заключила лицензионное соглашение с исключительными правами на использование модели со ставропольским производителем «Шоколенд».

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 19 декабря 2024 года отклонил требования истицы. Судьи пришли к выводу, что госпожа Зимина не смогла доказать связь между товаром, купленным в сетевых магазинах, и продукцией «Гранд Кенди». В документе о покупке значилось только «Драже JOYCO мол. ш.» стоимостью 157,79 руб. без описания внешнего вида товара или указания на использованные патентные признаки. При этом сам купленный товар истица в дело не предоставила.

В свою очередь «Лента» заявила, что не заключала никаких договоров с «Гранд Кенди» и не закупала у компании продукцию. Поставка спорного товара в магазины сети осуществлялась по контракту с ООО «Роспетро».

Апелляционный суд поддержал решение первой инстанции, отметив, что наличие чека на покупку не подтверждает приобретение товара производства «Гранд Кенди». Кроме того, экспертное заключение, представленное Еленой Зиминой, касалось конкретной продукции армянского производителя с датой изготовления 23 апреля 2018 года, а не товара, купленного в торговой сети спустя три года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», Елена Зимина является владелицей чеченской компании «Астэк», занимающейся арендой интеллектуальной собственности, а также ставропольской фирмы «Кондитер-Опт», специализирующейся на аренде недвижимости. С ноября 2022 по май 2025 года она руководила управлением труда и соцзащиты администрации города Енакиево в ДНР.

Наталья Решетняк