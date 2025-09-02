Подозреваемый в убийстве Татьяны Магомедовой показал, где спрятал тело

Следователи Краснодарского края обнаружили тело 36-летней Татьяны Магомедовой из Усть-Лабинского района в лесополосе возле станицы Кирпильской после проверки показаний подозреваемого. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: t.me / la_krd_krai

Криминалисты краевого СКР совместно с сотрудниками Криминалистического центра ГУК СК России провели проверку показаний на месте преступления. В указанном подозреваемым месте было найдено тело погибшей женщины. Для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Женщина пропала без вести 21 августа. По версии следствия, обвиняемый встретил жертву на рынке в Усть-Лабинске и попросил его подвезти. По дороге он потребовал свернуть к очистным сооружениям, где нанес потерпевшей множественные ранения ножом.

Тело мужчина переместил на заднее сиденье автомобиля и вывез в район станицы Кирпильской. По пути он якобы избавился от вещей и телефонов погибшей. На следующий день подозреваемый вернулся на место, перегнал машину в лесополосу и закопал тело. Автомобиль позднее нашли местные жители.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Следствие планирует ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Анна Гречко