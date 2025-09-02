Степень готовности трех проблемных ЖК в Краснодаре превысила 85%

В Краснодаре продолжается достройка жилых комплексов «Луч», «Заря» и «Анит-Сити». Степень готовности трех объектов превысила 85%, сообщили «Ъ-Кубань» в администрации города.

Готовность жилого комплекса «Анит-Сити» составляет 95,6%. Объект представляет собой 25-этажный дом со встроенно-пристроенными помещениями.

ЖК «Заря» и «Луч» имеют 24 этажа и подземные парковки на 47 и 50 машино-мест соответственно, их готовность оценивается в 85,7 и 85,9%. Генеральным подрядчиком обоих объектов выступает НАО «РСК КК».

Работы выполняются при участии Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства в Краснодарском крае.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что проекты долгостроев передали региональному фонду, который реализует их достройку за счет конкурсных процедур и привлечения инвесторов. В мэрии уточняли, что завершение строительства всех трех комплексов планируется в 2025 году.

Нурий Бзасежев