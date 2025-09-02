Кубанское УФАС выявило четыре нарушения при размещении интернет-рекламы

Управление ФАС по Краснодарскому краю в 2025 году зафиксировало четыре случая нарушений законодательства о рекламе в интернете. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Одно из выявленных нарушений касается медицинского центра, разместившего рекламу в Telegram-канале. В публикации отсутствовала обязательная информация о противопоказаниях к медицинским услугам и необходимости предварительной консультации со специалистом.

Надзорное ведомство напоминает, что распространители обязаны маркировать рекламу в соответствии со статьей 18.1 федерального закона «О рекламе». УФАС продолжает мониторинг соблюдения рекламного законодательства на Кубани.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что краснодарское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России возбудило дело о нарушении закона о рекламе из-за публикации в Telegram-канале «Эндокринолог Магеря». Основанием для возбуждения дела стало размещение рекламы биологически активной добавки (БАД) «Менталотим» без обязательного предупреждения о том, что продукт не является лекарственным средством.

Нурий Бзасежев