Главные новости за 1 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

В поселке Ильском Северского района Кубани в результате падения обломков дрона в двух домах выбило окна.

Предлагаемая медианная зарплата учителей на Кубани выросла на 24% за год. С января по август 2025 года в регионе было открыто более 3 тыс. вакансий — свыше половины от общего числа предложений работодателей на юге России.

Прокуратура Краснодарского края держит на контроле проверку по факту отравления детей в Анапе.

Около 4–5 тонн нефтепродуктов попало в акваторию Черного моря в результате утечки у Новороссийска. Объем загрязнения рассчитан исходя из площади пятна и толщины пленки на поверхности воды.

Турпоток в Крым с января по август 2025 года превысил 5,3 млн человек, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Разрушительное землетрясение в Афганистане, унесшее жизни более 800 человек, не повлияет на сейсмическую обстановку в Крыму и Черноморском регионе.

Загрязнений береговой полосы рядом с морским терминалом Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после разлива нефти не выявлено.

В Краснодаре завершили ремонт коллектора на улице Московской. Работы выполнены в срок и являются продолжением модернизации канализационной сети в Краснодаре, которую начали в 2024 году.

Усть-Лабинский район заплатит 112 млн руб. за вред почве от незаконной свалки. Экспертный анализ почвы показал превышение в ней концентрации загрязняющих веществ.

Комплекс имущества автозаправочных станций (АЗС) компании «Агронефтепродукт» из Лабинского района Краснодарского края повторно выставили на торги. Общая сумма продажи составит 60,2 млн руб.