Предлагаемая медианная зарплата учителей на Кубани выросла на 24% за год

В Краснодарском крае сохраняется высокий спрос на педагогов. По данным hh.ru, с января по август 2025 года в регионе было открыто более 3 тыс. вакансий — свыше половины от общего числа предложений работодателей на Юге России. Для сравнения, в Ростовской области зафиксировано около 1,6 тыс. вакансий, в Волгоградской — более 600, в Ставропольском крае — почти 500, в Астраханской области — свыше 170.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

При этом формально область «Наука и образование» в России не относится к дефицитным: в среднем на одну вакансию приходится от 8,3 до 9,2 резюме при норме от 4 до 8. Однако, как отмечают эксперты, работодатели сталкиваются со значительными трудностями в подборе специалистов, обладающих необходимыми навыками и готовых к предложенным финансовым условиям.

Количество резюме в этой сфере демонстрирует рост. В Краснодарском крае их стало больше на 23% по сравнению с прошлым годом, тогда как в среднем по России показатель увеличился на 18%. Тем не менее значительная часть профилей размещена репетиторами и преподавателями онлайн-школ, поэтому конкуренция за позиции в общеобразовательных учреждениях остается низкой.

Медианная предлагаемая зарплата учителей в стране в январе—августе составила 54,4 тыс. руб., что на 19% выше показателей прошлого года. В Краснодарском крае медиана равна 49,9 тыс. руб., рост составил 24%. Максимальные зарплаты в профессии предлагают в Чукотском АО (115 тыс. руб.), Москве (86,3 тыс. руб.) и на Ямале (85 тыс. руб.). Минимальные — в Еврейской автономной области (28,5 тыс. руб.).

Вячеслав Рыжков